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Шоу-бизнес
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26 октября 21, 12:42
Сын Трампа выпустил одежду с надписью Болдуин убивает людей
одежда
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Актер неоднократно пародировал бывшего американского лидера и критиковал его политику, в том числе относительно оружия.
Сын экс-президента США Дональда Трампа, бизнесмен Дональд Трамп-младший, выпустил одежду с принтом-напоминанием о смертельном выстреле актера Алека Болдуина.

На сайте интернет-магазина Трампа-младшего появились футболки и худи с надписью guns don't kill people, Alec Baldwin kills people (Оружие не убивает людей, Алек Болдуин убивает людей).

Они доступны в четырех цветах: черном, синем, сером и хаки по цене от 28 до 40 долларов.

Как известно, Болдуин является сторонником демократической партии и неоднократно критиковал бывшего главу государства, а также пародировал его в шоу Saturday Night Live. Кроме того, актер высказывался о том, что нужно ограничить продажу оружия в США.

Предполагается, что сын Трампа выпустил мерч в отместку Алеку за его негативное отношение.







Напомним, 21 октября во время съемок одной из сцен вестерна Ржавчина на ранчо Бонанза-Крик в Нью-Мексико Алек Болдуин выстрелил из пистолета, ранив оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу.
В итоге Галина скончалась от полученных травм, а Джоэла в тяжелом состоянии доставили в больницу. 

Источник: https://korrespondent.net/
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