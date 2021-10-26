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26 октября 21, 12:56
Японская принцесса Мако вышла замуж
принцесса Мако
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Из-за свадьбы с простолюдином племянница императора Нарухито лишилась статуса члена императорской семьи и теперь будет носить фамилию мужа.
Дочь наследника престола Японии принцесса Мако вышла замуж за простолюдина Кея Комуро. Скромная свадебная церемония состоялась в Токио, сообщает Kyodo News со ссылкой на Управление императорского двора.

Предполагалось, что после регистрации брака пара проведет пресс-конференцию, однако новобрачные сделали короткие заявления и раздали журналистам письменные ответы на пять заранее отобранных вопросов.

Как напоминает Kyodo, отношения Мако и Комуро много лет омрачал скандал вокруг долга матери жениха перед бывшим другом в размере четыре миллиона иен. Публикации на эту тему вызвали у принцессы посттравматическое стрессовое расстройство и нежелание общаться с прессой.
 
Согласно японским законам, выходя замуж за простолюдина, принцессы лишаются статуса члена императорского дома. При этом им полагается церемониальная свадьба с банкетом и компенсация в 153 миллиона иен (1,35 миллиона долларов).
 
Мако стала первой принцессой, которая отказалась от обеих традиций.
 






Кей Комуро и принцесса Мако на пресс-конференции после заключения брака

Напомним, жениху и невесте по 30 лет, они познакомились в колледже. О помолвке пары стало известно в 2017 году, а свадьбу запланировали на следующий год, однако из-за скандала с долгами матери Комуро, бракосочетание отложили.
Предполагается, что семья вскоре переедет в США, где Комуро работает в юридической фирме.

Источник: https://korrespondent.net/
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