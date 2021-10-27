Маск стал богатейшим человеком в истории по версии Forbes

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в истории мира. Его состояние оценивается в 271,3 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 26 октября, сообщило издание Forbes.





Отмечается, что благодаря скачку цен акций Tesla на 13% изобретатель разбогател на 41,7 миллиарда долларов за один день.





Напомним, накануне стоимость компании Tesla впервые превысила отметку в один триллион долларов. Цена акций компании выросла на 12%, достигнув уровня около 1025 долларов.





В то же время аналитик Morgan Stanley Адам Джонас спрогнозировал, что именно компания SpaceX может сделать Маска триллионером.



