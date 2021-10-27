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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 октября 21, 12:12
Alyona Alyona удивила фото в подгузнике
Alyona Alyona
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Исполнительница показала себя в откровенном и необычном образе, а также заговорила о детях.
Украинская рэперша Alyona Alyona шокировала поклонников своим новым образом. В Instagram она разместила снимок, на котором предстала в подгузнике и с пустышкой.

Таким образом певица высказалась о ребенке, который живет у нее внутри.

"Да, мне 30, но каждый день я чувствую в себе ребенка. И люди, которые меня окружают, тоже чувствуют детей внутри себя. Когда мы взрослеем и начинаем замечать, что стареем — ребенок внутри нас начинает бастовать", - написала певица.

Кроме того, она уверена, что дети живут внутри каждого человека и проявляются в момент шопинга. Именно таким образом, по утверждению артистки и происходят спонтанные покупки.

Также рэперша добавила, что она регулярно общается со своим внутренним ребенком.

"Четко понимаю ее желания, обиды, поведение и понимаю ее реакции на жизнь. Мы с ней дружим", - отметила Alyona Alyona.



Источник: https://korrespondent.net/
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