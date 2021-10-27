Alyona Alyona удивила фото в подгузнике

Украинская рэперша Alyona Alyona шокировала поклонников своим новым образом. В Instagram она разместила снимок, на котором предстала в подгузнике и с пустышкой.





Таким образом певица высказалась о ребенке, который живет у нее внутри.





"Да, мне 30, но каждый день я чувствую в себе ребенка. И люди, которые меня окружают, тоже чувствуют детей внутри себя. Когда мы взрослеем и начинаем замечать, что стареем — ребенок внутри нас начинает бастовать", - написала певица.





Кроме того, она уверена, что дети живут внутри каждого человека и проявляются в момент шопинга. Именно таким образом, по утверждению артистки и происходят спонтанные покупки.





Также рэперша добавила, что она регулярно общается со своим внутренним ребенком.





"Четко понимаю ее желания, обиды, поведение и понимаю ее реакции на жизнь. Мы с ней дружим", - отметила Alyona Alyona.











