Астафьева разошлась с женихом, который сейчас под следствием

Звезда рассталась со своим бойфрендом Артемом Кимом, который сейчас находится под следствием.





Подробностями своей личной жизни Астафьева поделилась в программе Алексея Дурнева "Тик-ток минутка".





Последние пять лет секс-символ украинской эстрады состояла в отношениях с бизнесменом Артемом Кимом. Пара часто вместе отдыхала, появлялась на мероприятиях и даже планировала свадьбу.





На вопрос ведущего программы "Тик-ток минутка" Алексея Дурнева "что нового в жизни", Даша Астафьева откровенно заявила, что теперь может всем говорить, что она красивая и одинокая женщина. Причину расставания певица не назвала, но поделилась, что осталась с Артемом друзьями, как и все нормальные взрослые люди.





















О том, что возлюбленные состоят в отношениях, стало известно в 2016 году. А в августе 2017 года НАБУ задержало Артема Кима по подозрению в хищении 27 млн гривен государственных средств. Мужчину обвиняют в проведении поддельного тендера по закупке техники Южноукраинской АЭС.





Произошло это еще в 2012 году, а директором ЮАЭС тогда был отец Артема Виссарион, а сам парень на предприятии даже не работал. Тем не менее Артём проходит в этом деле как подозреваемый, а отец и руководитель предприятия на тот момент – как свидетель.



