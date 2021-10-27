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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 октября 21, 13:08
Астафьева разошлась с женихом, который сейчас под следствием
Даша Астафьева
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Украинская модель и певица Даша Астафьева заявила, что теперь она абсолютно свободная девушка.
Звезда рассталась со своим бойфрендом Артемом Кимом, который сейчас находится под следствием.

Подробностями своей личной жизни Астафьева поделилась в программе Алексея Дурнева "Тик-ток минутка".

Последние пять лет секс-символ украинской эстрады состояла в отношениях с бизнесменом Артемом Кимом. Пара часто вместе отдыхала, появлялась на мероприятиях и даже планировала свадьбу.

На вопрос ведущего программы "Тик-ток минутка" Алексея Дурнева "что нового в жизни", Даша Астафьева откровенно заявила, что теперь может всем говорить, что она красивая и одинокая женщина. Причину расставания певица не назвала, но поделилась, что осталась с Артемом друзьями, как и все нормальные взрослые люди.





О том, что возлюбленные состоят в отношениях, стало известно в 2016 году. А в августе 2017 года НАБУ задержало Артема Кима по подозрению в хищении 27 млн гривен государственных средств. Мужчину обвиняют в проведении поддельного тендера по закупке техники Южноукраинской АЭС.

Произошло это еще в 2012 году, а директором ЮАЭС тогда был отец Артема Виссарион, а сам парень на предприятии даже не работал. Тем не менее Артём проходит в этом деле как подозреваемый, а отец и руководитель предприятия на тот момент – как свидетель.


Источник: https://realist.online/
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