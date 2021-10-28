Принц Гарри и Меган Маркл стали жертвами хейтеров

Принц Гарри и его жена Меган Маркл подверглись скоординированной кампании по разжиганию ненависти в социальной сети Twitter. Об этом сообщило британское издание The Independent.

Фирма Bot Sentinel, которая занимается анализом данных, выяснила, что около 70% негативных публикаций в адрес герцогов Сассекских были отправлены с 55 аккаунтов.

Изучение 114 тысяч твитов с использованием хэштегов и ключевых слов, показало, что эти учетные записи использовались исключительно для создания негативного контента, а дополнительные 28 профилей "усиливали" основные.

Охват аудитории аккаунтов достигал 17 миллионов пользователей.

"Наше исследование показало, что эти аккаунты беспардонно координировали действия на платформе. И, как минимум, одна учетная запись в открытую занималась вербовкой людей, чтобы они присоединились к их "акции ненависти" в Twitter", – заявили в Bot Sentinel.

Воспользовались профилями без друзей или подписчиков, сотрудники компании выяснили, что алгоритм Twitter начинает советовать "множество аккаунтов ненависти" после просмотра всего двух подобных страниц.

Несмотря на то, что Twitter заблокировал 40% основных учетных записей хейтеров, их владельцы применяют особые тактики, чтобы остаться незамеченными, например, используют слово "пародия" и завуалированно говорят негативные вещи о цвете кожи Маркл.

По мнению специалистов, владельцы этих аккаунтов прекрасно знают, как манипулировать мнением аудитории и алгоритмами соцсети.

Напомним, в октябре 2020 года супруга принца Гарри призналась, что страдала от травли в интернете, а январе этого года герцоги Сассекские отказались от соцсетей. По данным СМИ, причиной такого решения стал негатив, который они неоднократно получали в комментариях.



