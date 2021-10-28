Надя Дорофеева стала героиней свежего выпуска VOGUE

Звезда приняла участие в съемках ноябрьского выпуска VOGUE Украина. Исполнительница уже успела опубликовать атмосферное черно-белое фото. Автором съемок выступил Andrew Grey.





Кстати, для фотосессии Надя выбрала элегантное черное платье с глубоким декольте. Наряд изрядно подчеркнул стройную фигуру звезды. Свой лук знаменитость дополнила браслетами на руке и ноге, а также цепочкой на шее.





Улыбающаяся звезда позировала перед камерой на полу. Надя выбрала такую позу, которая продемонстрировала ее стройные ножки.





«Хорошо лежу на страницах ноябрьского VOGUE», — подписала фотографию артистка.











