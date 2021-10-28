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Шоу-бизнес
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28 октября 21, 17:51
Надя Дорофеева стала героиней свежего выпуска VOGUE
Надя Дорофеева
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Украинская певица Надя Дорофеева порадовала новой фотосессией.
Звезда приняла участие в съемках ноябрьского выпуска VOGUE Украина. Исполнительница уже успела опубликовать атмосферное черно-белое фото. Автором съемок выступил Andrew Grey.

Кстати, для фотосессии Надя выбрала элегантное черное платье с глубоким декольте. Наряд изрядно подчеркнул стройную фигуру звезды. Свой лук знаменитость дополнила браслетами на руке и ноге, а также цепочкой на шее.

Улыбающаяся звезда позировала перед камерой на полу. Надя выбрала такую позу, которая продемонстрировала ее стройные ножки.

«Хорошо лежу на страницах ноябрьского VOGUE», — подписала фотографию артистка.



Источник: https://newsyou.info/
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