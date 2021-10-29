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29 октября 21, 11:31
Питт вновь проиграл Джоли в деле об опеке над детьми
Брэд Питт
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В сентябре адвокаты актера подали прошение в Верховный суд о пересмотре решения об опеке после дисквалификации судьи Джона Одеркирка.
Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию Брэда Питта по делу об опеке над их с Анджелиной Джоли детьми. Об этом пишет People.
 
В сентябре адвокаты актера подали прошение о пересмотре дела после того, как частный судья, который Джон Одеркирк был дисквалифицирован. 
 
Весной этого года он вынес решение о совместной опеке Джоли и Питта над детьми, но Анджелина была недовольна действиями судьи и добилась его отстранения.
 
Дисквалификация Одеркирка фактически аннулировала решение, которое позволяло Брэду проводить больше времени с детьми. В связи с этим актер подал апелляцию в Верховный суд, однако на днях и получил отказ. Ходатайство Питта было отклонено без объяснения причин.
 
Теперь условия опеки над 17-летним Паксом, 16-летней Захарой, 15-летней Шайло и 13-летними близнецами Вивьен и Нокс соответствуют соглашению от ноября 2018 года.
Представители Питта уже прокомментировали ситуацию и заверили, что будут продолжать бороться за отмену этого решения.

Адвокат Джоли, в свою очередь, признался, что его подзащитная довольна действиями Верховного суда Калифорнии и по-прежнему нацелена на счастье и благополучие детей.

Напомним, Анджелина подала на развод с Брэдом в 2016 году. Весной 2019 года их брак был официально расторгнут.
 
Все последующие годы до сегодняшнего дня бывшие супруги борются за право опеки над своими детьми.

Источник: https://korrespondent.net/
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