Невеста Роналду беременна близнецами

Португальский футболист Криштиану Роналду сообщил в Instagram, что его невеста Джорджина Родригес беременна.

Он опубликовал фото с 27-летней возлюбленной, на котором продемонстрировал результат УЗИ.

"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви – мы не можем дождаться встречи с вами", – написал в публикации спортсмен и многодетный отец.

У 36-летнего нападающего Манчестер Юнайтед уже есть четверо детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017 году родила Джорджина.

















Криштиану Роналду с детьми

Напомним, пара встречается с 2016 года. Они познакомились в мадридском магазине Gucci, где Родригес работала продавщицей.



