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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 октября 21, 11:53
Невеста Роналду беременна близнецами
Криштиану Роналду
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Форвард Манчестер Юнайтед подтвердил, что в пятый раз станет отцом. У него уже есть четверо детей, в том числе дочь от Джорджины Родригес.
Португальский футболист Криштиану Роналду сообщил в Instagram, что его невеста Джорджина Родригес беременна.
 
Он опубликовал фото с 27-летней возлюбленной, на котором продемонстрировал результат УЗИ.
 
"Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви – мы не можем дождаться встречи с вами", – написал в публикации спортсмен и многодетный отец.
 
У 36-летнего нападающего Манчестер Юнайтед уже есть четверо детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017 году родила Джорджина.
 




Криштиану Роналду с детьми
 
Напомним, пара встречается с 2016 года. Они познакомились в мадридском магазине Gucci, где Родригес работала продавщицей.

Источник: https://korrespondent.net/
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