Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.60
USD
26.26
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 октября 21, 12:14
Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались
Джиджи Хадид и Зейн Малик
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Джиджи Хадид и Зейн Малик встречались с 2015 года.
Известная супермодель и певец 13 месяцев назад стали родителями – на свет появилась их дочь Хая. Но, видимо, сказке пришел конец, так как стало известно о расставании пары.

Сообщения о прекращении отношений появились после неприятного инцидента. Сообщалось, что Зейн Малик ударил маму топ-модели во время ссоры. В своем заявлении в социальных сетях певец отметил, что теща пришла к нему домой. Он хотел поговорить с ней мирно, но не получилось. При этом факт рукоприкладства музыкант категорически отрицает.

Между тем, в СМИ заявляют, что мама Джиджи Хадид собирается написать заявление на своего горе-зятька, так как печется о безопасности дочери.

"Они сейчас не вместе. Однако они оба хорошие родители, — заявил друг семьи Хадид. – Они со-родители. Иоланда, конечно, очень защищает Джиджи. Она хочет самого лучшего для своей дочери и внучки".

У Джиджи Хадид и Зейна Малика есть общая дочь Хая, которая родилась более года назад. В сентябре пара устроила для малышки шумную вечеринку, на которой присутствовали все члены их семьи.

Первые сообщения о романе звезд появились в ноябре 2015 года – влюбленные никак не комментировали эти слухи. Однако в 2016 году модель снялась в клипе Малика, а Vogue впервые назвал Хадид его девушкой. Через два года сообщалось, что молодые люди расстались. Окончательно пара сошлась в январе 2020 года, а в апреле сообщили о беременности модели.

Источник: https://showbiz.today.ua/
Ещё по теме:
Джиджи Хадид собирается уйти из модельного бизнеса
Потап рассказал об отношениях Каменских с его экс-супругой
Солистка группы KAZKA рассказала о новом романе
Адель подтвердила роман со спортивным агентом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Невеста Роналду беременна близнецами
noimageПитт вновь проиграл Джоли в деле об опеке над детьми
noimageНадя Дорофеева стала героиней свежего выпуска VOGUE
Лента новостей