Тина Кароль снялась для Vogue в прозрачном наряде

Украинская певица Тина Кароль снялась в необычной фотосессии для Vogue UA и рассказала в интервью глянцу об альбоме Двойной рай, смене имиджа и своей сексуальности.





Отмечается, что новый мини-сборник артистки стал третьим за год и одиннадцатым в ее дискографии.





"Я стала наконец-то писать и музыку, и тексты, и очень счастлива. Я пропадаю в студии сутками напролет – и вот результат: три альбома за год. Двойной рай – очень вокальный альбом: это эстетика медленных треков 2000-х, музыки, которую исполняли прекрасные певицы Тони Брекстон, Мэрайя Кери. Я давно не чувствовала себя такой сексуальной, соблазнительной, как в этих песнях", – заявила Кароль.





Пластинка вдохновила исполнительницу на эксперименты – она осветлила волосы и постригла челку.





"Мы с командой долго рассуждали о том, как выглядит героиня нового альбома, какая она. В итоге пришли к образу героини фильма Ее звали Никита, а потом поняли, что мне нужна челка, которая придает образу загадочности и резкости", – рассказала Тина.











































