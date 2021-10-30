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30 октября 21, 10:05
Тина Кароль снялась для Vogue в прозрачном наряде
Тина Кароль
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Звезда рассказала модному изданию о новом мелодичном сборнике и кардинальной смене имиджа.
Украинская певица Тина Кароль снялась в необычной фотосессии для Vogue UA и рассказала в интервью глянцу об альбоме Двойной рай, смене имиджа и своей сексуальности.

Отмечается, что новый мини-сборник артистки стал третьим за год и одиннадцатым в ее дискографии.

"Я стала наконец-то писать и музыку, и тексты, и очень счастлива. Я пропадаю в студии сутками напролет – и вот результат: три альбома за год. Двойной рай – очень вокальный альбом: это эстетика медленных треков 2000-х, музыки, которую исполняли прекрасные певицы Тони Брекстон, Мэрайя Кери. Я давно не чувствовала себя такой сексуальной, соблазнительной, как в этих песнях", – заявила Кароль.

Пластинка вдохновила исполнительницу на эксперименты – она осветлила волосы и постригла челку.

"Мы с командой долго рассуждали о том, как выглядит героиня нового альбома, какая она. В итоге пришли к образу героини фильма Ее звали Никита, а потом поняли, что мне нужна челка, которая придает образу загадочности и резкости", – рассказала Тина.











Источник: https://korrespondent.net/
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