На Зейна Малика завели уголовное дело

После того как в своем публичном заявлении артист попытался опровергнуть факты, говорящие об абьюзе с его стороны, издание TMZ поделилось новыми подробностями семейного скандала.





По словам источников, Малику были предъявлены обвинения сразу в четырех уголовных преступлениях, связанных с насилием. В официальном документе подчеркивается, что певец признал себя виновным, но судебные чиновники утверждают, что он просто не стал оспаривать обвинения в свою сторону.





Известно, что конфликт между Зейном Маликом и Иоландой Хадид произошел месяц назад, 29 сентября. Когда мама Джиджи Хадид приехала навестить семью, между ними произошла ссора, в ходе которой Малик назвал ее "чертовой голландской шлюхой", приказал держаться подальше от его 13-месячной дочери Хай, а также затолкал 57-летнюю Иоланду в шкаф, тем самым причинив ей физическую боль. Сама Джиджи в этот момент находилась в Париже.





После извещения суда о происшествии Малику назначили штраф и испытательный срок в общей сложности на год. Сейчас певец должен пройти курс управления гневом и программу домашнего насилия. Кроме того, он не имеет права приближаться к Иоланде Хадид.



