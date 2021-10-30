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Шоу-бизнес
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30 октября 21, 12:06
На Зейна Малика завели уголовное дело
Зейн Малик
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Скандальная история между Зейном Маликом и мамой его возлюбленной Иоландой Хадид приобрела новое развитие событий.
После того как в своем публичном заявлении артист попытался опровергнуть факты, говорящие об абьюзе с его стороны, издание TMZ поделилось новыми подробностями семейного скандала.

По словам источников, Малику были предъявлены обвинения сразу в четырех уголовных преступлениях, связанных с насилием. В официальном документе подчеркивается, что певец признал себя виновным, но судебные чиновники утверждают, что он просто не стал оспаривать обвинения в свою сторону.

Известно, что конфликт между Зейном Маликом и Иоландой Хадид произошел месяц назад, 29 сентября. Когда мама Джиджи Хадид приехала навестить семью, между ними произошла ссора, в ходе которой Малик назвал ее "чертовой голландской шлюхой", приказал держаться подальше от его 13-месячной дочери Хай, а также затолкал 57-летнюю Иоланду в шкаф, тем самым причинив ей физическую боль. Сама Джиджи в этот момент находилась в Париже.

После извещения суда о происшествии Малику назначили штраф и испытательный срок в общей сложности на год. Сейчас певец должен пройти курс управления гневом и программу домашнего насилия. Кроме того, он не имеет права приближаться к Иоланде Хадид.

Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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