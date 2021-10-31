Анджелина Джоли очаровала атмосферной фотосессией

Как пишет Vogue, после недели премьер супергеройского фильма по всему миру, Анджелина нашла время для атмосферной съемки на крыше в кутюрном платье из парчи и кружев от Valentino.





Наряд соответствует стилю ее героини в Вечных – воительницы Тены, которая носит золотые доспехи и может создать любое оружие из космической энергии.





Автором фотосессии выступил британский фотограф Мисан Харриман.



















