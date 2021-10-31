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31 октября 21, 11:22
Анджелина Джоли очаровала атмосферной фотосессией
Как пишет Vogue, после недели премьер супергеройского фильма по всему миру, Анджелина нашла время для атмосферной съемки на крыше в кутюрном платье из парчи и кружев от Valentino.
Наряд соответствует стилю ее героини в Вечных – воительницы Тены, которая носит золотые доспехи и может создать любое оружие из космической энергии.
Автором фотосессии выступил британский фотограф Мисан Харриман.
Источник: https://kinoafisha.ua/