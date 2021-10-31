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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
31 октября 21, 11:22
Анджелина Джоли очаровала атмосферной фотосессией
Анджелина Джоли
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Анджелина Джоли посетила премьеру фильма Вечные в Лондоне и успела сняться в роскошной промо-фотосессии для Walt Disney. Фото звезды появились в Instagram.
Как пишет Vogue, после недели премьер супергеройского фильма по всему миру, Анджелина нашла время для атмосферной съемки на крыше в кутюрном платье из парчи и кружев от Valentino.

Наряд соответствует стилю ее героини в Вечных – воительницы Тены, которая носит золотые доспехи и может создать любое оружие из космической энергии.

Автором фотосессии выступил британский фотограф Мисан Харриман.





Источник: https://kinoafisha.ua/
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