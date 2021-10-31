Dzidzio называл причину развода с женой

Откровения девушки на всю страну о звездном муже и жизни в его тени всколыхнули сеть и стали поводом для многочисленных интервью супругов, которые все еще находятся в бракоразводном процессе.





Так, о сложностях семейной жизни, причинах разрыва и отношениях с бывшей женой сейчас Dzidzio рассказал в интервью для YouTube-канала «Балючі теми».





Михаил называет причиной развода то, что они с женой были слишком разными. Он заявляет, что откровения Ярославы на всю страну удивили и задели. Певец считает, что супруги спровоцировали на скандальные подробности.





«Я не думал, что ко мне так пристанут. Просто Славу пригласили и попросили наговорить всякие вещи, подводили к этому. Она же еще не была в широком медиапространстве. И тут вышло – «тиран, эгоист, засранец», — пояснил откровения супруги Хома.





Певец заявил, что старался оберегать жену от неприглядных реалий шоу-бизнеса, всячески способствовал ее занятиям творчеством, но о большой сцене речь не шла.





«Если мама не дает ребенку конфеты, что это значит? Что мама его не любит? Шоу-бизнес – это не простая штука. Я очень много выучил, много прошел ошибок. Я только оберегал, песни всегда писал, давал их реализовать, продюсировал, давал деньги. Говорил: «У тебя уникальная возможность, не такая как у других. Ты просто твори», — рассказал Хома.





Он отметил, что пояснил жене, как устроен шоу-бизнес и какие законы в нем царят – вложенные в артиста деньги он должен отбить, содержать команду, учитывать сопутствующие расходы.





«У меня в голове не укладывалось, что у Славы есть желания заниматься шоу-бизнесом. Она видела , какой уставший я приезжал – просто боль в груди. Ей надо было честно сказать: «Я хочу быть на сцене!». Я не мог понять, чего она хочет. Я не мог заниматься ей, потому что я занимался собой. Параллельно так не выходит», — считает артист.





Dzidzio уточнил, что для него важен результат, он очень требовательный и ориентирован на победу.





«Творчество я всегда поддерживал – выступить на арене, надеть красивое платье, исполнить новую песню. Не разделял поездок на вокальные конкурсы, потому что приглашали расспросить, что Dzidzio делал дома», — пояснил артист.





Сейчас Ярослава понимает позицию мужа и прислушивается к нему, советуется по организационным вопросам. «Она уже звонит и соглашается со мной, советуетсяя», — рассказал Михаил.





О возобновлении отношений у Михаила и Ярославы речь не идет, развод он считает правильным обоюдным решением.





«Мы не можем ужиться, мы разные люди. Слава Богу, что мы сделали это, посмотрели друг другу в глаза, не посмотрели, что люди скажут и решились. Когда 20 лет вместе, уважение остается. Мы даны были друг другу, чтобы пережить сложное время», — раскрыл некоторые нюансы певец.







