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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 ноября 21, 09:49
Рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей
Роальд Даль
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Первое место впервые за последине восемь лет занял британский писатель Роальд Даль, второе - американский музыкант Принс.
Журнал Forbes обновил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Впервые за восемь лет его возглавил не певец Майкл Джексон. Всего в рейтинг вошли 13 музыкантов, писателей и других деятелей культуры.

Первенство возглавил британский детский писатель Роальд Даль, автор повестей Матильда, Чарли и шоколадная фабрика и Ведьмы. Это связано с приобретением компанией Netflix прав на экранизацию его произведений. Сделка с компанией Roald Dahl Story Company обошлась стриминговому сервису в 684 миллионов долларов.

Писатель умер от рака в 1990 году в возрасте 74 лет. Посмертные доходы Даля за прошедший год, по оценке Forbes, составили 513 миллионов.

Предыдущие восемь лет, с 2013 по 2020 год, рейтинг возглавлял певец Майкл Джексон. В этот раз он занял третью строчку c доходом 75 миллионов. За год его лейбл Mijac Music привлек около 30 миллионов инвестиций, а песни собрали 1,3 миллиарда прослушиваний на разных стриминговых площадках.

На втором месте - американский музыкант Принс с доходом в 120 миллионов. Его родственники продали 43 процента наследства, включая авторские права на песни.

В список также вошли:

художник-карикатурист Чарльз Шульц - 40 миллионов
детский писатель Доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гайсел) - 35 миллионов
певец и актер Бинг Кросби - 33 миллионов
певец и актер Элвис Пресли - 30 миллионов
гольфист Арнольд Палмер - 27 миллионов
поэт-песенник Джерри Гоффин - 23 миллионов
певец Лютер Вандросс - 21 миллионов
регги-музыкант Боб Марли - 16 миллионов
рэпер Juice WRLD (Джаред Энтони Хиггинс) - 15 миллионов
музыкант и один из основателей The Beatles Джон Леннон - 12 миллионов

Рейтинг учитывает доходы с 30 октября 2020 по 30 октября 2021 года. Авторы составляли его с учетом данных маркетинговых исследований и интервью с отраслевыми инсайдерами.

Суммы указаны без вычета гонораров агентов, менеджеров и юристов. Совокупные доходы 13 умерших знаменитостей за год выросли в три раза и составили почти один триллион.

Источник: https://korrespondent.net/
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