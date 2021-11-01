В Украине умер известный детский писатель

В Одессе умер известный украинский детский писатель, лауреат Национальной премии Украины им. Т.Г.Шевченко, автор многочисленных приключенческих повестей для детей и подростков Владимир Рутковский. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщает Буквоїд.





По их информации, 84-летний писатель скончался после тяжелой болезни.





Он проживал в Одессе и до последнего писал произведения для детей.





Рутковский родился в Черкасской области в 1937 году, он связал свою жизнь с Одессой. Учился в местном политехническом институте, по окончанию которого работал на Одесском суперфосфатном заводе. Публиковаться начал в 1959 году. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Максима Горького.





В дальнейшем стал работать в новостях, в частности корреспондентом одесских газет Январец и Трибуна студента (в 1967-1968 годах). Позже стал редактором Одесского областного радио (в 1968-1973 годах), а впоследствии штатным сценаристом Одесской киностудии (в 1978-1979 годах). В 1981 году стал инженером Одесского завода "Микрон" и проработал там до 1984 года. В 1991 году стал заведующим отделом одесской областной газеты "Одесские известия" и проработал там до 2001 года.





В 1966 году вышел его первый сборник стихов "Капелки солнца".





Однако в Украине Рутковский стал известен уже при независимости. Признание читателей ему принесла, в частности, приключенческая тетралогия "Джуры".





С 2013 года Рутковский возглавлял жюри созданного в 2013 году одесского литературного конкурса "Корнейчуковская премия".





Автор сборников стихов "Капли солнца" (1966), "Плоты" (1968), "Воздух на двоих" (1973), "Откройте окно Богдана" (1974), "Равновесие" (1976), "Знак глубины" (1987), "Сентябрьская заря" (1989).





Его исторический роман "Сторожевая застава" удостоен премии им. Трублаини и премии Кабинета министров им. Леси Украинки; историческая эпопея "Синие Воды" стала "Книгой года- 2011" по версии "ВВС", повесть "Потерчата" возглавила список лучших книг Украины последнего десятилетия, сказочная повесть "Гости на метле" вошла в список лучших произведений мировой литературы для детей.





В 2018 году за книгу "Гости на метле" Рутковский был включен в Почетный список Андерсена.



