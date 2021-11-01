Нина Матвиенко рассталась с мужем

Певица призналась, что сейчас живет с мужем отдельно и попросила мужчину оставить ее спустя 50 лет брака. О том, что случилось между ними она рассказала в программе "Позаочі".





Во время интервью знаменитости стало известно, что она больше не живет с художником Петром Гончаром. Теперь в своем доме она проживает с дочерью Ниной Матвиенко, ее супругом Арсеном Мирзояном, а также двумя внучками. Избранник Нины Митрофановны переехал на дачу, которая расположилась за 60 километров от столицы. Расставание произошло без скандалов.





Я попросила мужа, чтобы он меня бросил. Он считал, что у него есть еще своя жизнь, которую он выбрал. Не было ни скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала ему: "Иди себе, живи на даче. Рисуй. Скажи людям, что я плохая или еще что-то. Говори обо мне, что хочешь". И все говорят теперь, что он меня бросил. Чтобы защитить его честь, я отвечаю: "Ну, да",

— призналась певица.













Нина Матвиенко и Петр Гончар





По словам Матвиенко, весь их брак она обеспечивала семью, однако тогда для нее казалось это нормой. Спустя годы артистка больше не захотела нести за это ответственность.





Я всю жизнь была, как мужчина, обеспечивала семью. Так зачем оно мне на старость? У него никогда не было денег. Мы жили на одну мою зарплату до 60 лет. Но это была не его вина. Его отец был украинским патриотом, собирал иконы, хотя в то же время был коммунистом. У него забрали партийный билет. И потом, куда бы мой муж ни шел, смотрели досье: по сути, сыну дальше не было дороги из-за того, что случилось с отцом. Но это никогда не влияло на наши отношения, я не говорила, что муж должен принести что-то в дом или заработать. Поверьте, такого никогда у нас не было! Я думала, что счастье — это только муж и дети,

— говорится в заявлении Нины Матвиенко.





Как оказалось, певица могла бы и далее продолжать такую модель отношений, однако не получала поддержки от мужа, когда она ей была необходима. Так, из-за недопонимания она однажды лишилась возможности уезжать за границу на гастроли и в путешествия на 16 лет.





Муж — это когда вы объединяете свою работу, когда он может тебя заменить. А он несколько раз меня очень подводил. Во мне внутри что-то обрывалось. Однажды дети болели, а мне нужно было идти на концерт идеологов. Я иду на репетицию, а муж меня догоняет и говорит: "Я не буду с детьми сидеть. Они болеют, ты сиди с ними сама". Из-за того, что я не пришла на тот концерт, я 16 лет была невыездной за границу,

— добавила знаменитость.



