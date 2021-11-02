Брэда Питта заметили в обществе популярной модели

Актера Брэда Питта заметили в компании 35-летней актрисы, модели и бизнесвумен Лизы Стелли. Пара вместе посетила ресторан, сообщает Radar online со ссылкой на Deuxmoi.

По словам инсайдера, зайдя в ресторан отеля Bel Air, Питт и Стелли уединились в частном зале. После ужина они уехали вместе.

В 2019 году Лиза развелась с сыном известного музыканта Оззи Осборна Джеком и вернула себе девичью фамилию. У Стелли с бывшим супругом три дочери: девятилетняя Перл, шестилетняя Энди и трехлетняя Минни.

Известно, что в сентябре она разорвала отношения с актером Скайларом Эстином.



