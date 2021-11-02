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2 ноября 21, 11:21
Брэда Питта заметили в обществе популярной модели
Актера Брэда Питта заметили в компании 35-летней актрисы, модели и бизнесвумен Лизы Стелли. Пара вместе посетила ресторан, сообщает Radar online со ссылкой на Deuxmoi.
По словам инсайдера, зайдя в ресторан отеля Bel Air, Питт и Стелли уединились в частном зале. После ужина они уехали вместе.
В 2019 году Лиза развелась с сыном известного музыканта Оззи Осборна Джеком и вернула себе девичью фамилию. У Стелли с бывшим супругом три дочери: девятилетняя Перл, шестилетняя Энди и трехлетняя Минни.
Известно, что в сентябре она разорвала отношения с актером Скайларом Эстином.
Источник: https://korrespondent.net/