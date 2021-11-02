Анджелину Джоли обвинили в пиаре на детях

Голливудский актер Брэд Питт очень недоволен тем, что его бывшая жена Анджелина Джоли выводит их пятерых детей на красные дорожки в рамках продвижения фильма "Вечные" в разных столицах мира, пишет New York Post со ссылкой на слова друзей Питта.





"Анджелина использует детей. Трудно понять, как такое поведение выставлять их напоказ в их интересах. Брэд никогда не выводит детей публично – и он редко говорит о них", – заявили они в беседе с журналистами.





Приближенные к актеру источники уверены, что Джоли пиарится на детях, привлекая внимание СМИ каждым новым выходом и заставляя весь мир говорить о себе.





В свою очередь представитель актрисы опровергает подобные обвинения. По его словам, дети слишком независимы и никогда бы не делали то, что им не по душе.





Как известно, недавно Брэд Питт потерпел очередную неудачу в судебной тяжбе с бывшей женой в деле об опеке над детьми. 27 октября апелляционный суд Калифорнии отклонил апелляцию актера на решение о дисквалификации судьи Джона Аудеркирка, который ранее вынес вердикт в пользу Питта.





Что же касается Джоли, то она не обращает внимания на обвинения со стороны бывшего мужа и его друзей, продолжая блистать на ковровых дорожках в сопровождении пять из шести детей – 20-летнего Мэддокса, 16-летней Захары, 15-летней Шайло и 13-летних близнецов Нокса и Вивьен. Объектом пристального внимания становится не только актриса, но и ее старшая родная дочь Шайло, которая показала всему миру, что передумала менять пол. Теперь она с довольствием позирует фотографам в платьях, перешитых с нарядов от кутюр своей матери.



