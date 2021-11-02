На Эмбер Херд все же завели дело

В том же году ей выписали 10 000 долларов штрафа и закрыли дело, но теперь — открыли вновь.





Официальные лица в Австралии возобновили уголовное расследование и заручились поддержкой ФБР, чтобы найти свидетелей в США. Херд может грозить арест, если она снова попытается въехать в страну кенгуру, а отправной точкой в возобновлении дела стали показания Херд в адрес Джонни Деппа в прошлом году во время разбирательства о клевете.





«Бывший управляющий Деппа сообщил лондонскому суду, что Херд приказала ему солгать под присягой после того, как она прилетела со своими домашними животными в Квинсленд на частном самолете», — передают инсайдеры портала DailyMail.



