Лив Тайлер рассталась с возлюбленным

Актриса Лив Тайлер и спортивный агент Дэйв Гарднер расстались после семи лет отношений. Как пишет Daily Mail, разрыв произошел еще в марте, однако известно о нем стало только сейчас.





Инсайдер сообщил, что влюбленные сосредоточились на карьерах и отдалились друг от друга.





"Дэйв и Лив провели первую изоляцию вместе, и они прекрасная команда как родители, но, к сожалению, они отдалились друг от друга и стали жить отдельными жизнями. Оба хотели сосредоточиться на своей карьере. Она занималась актерством и продюсированием, а Дэйв был занят бизнесом и работал над футбольным проектом Дэвида Бекхэма в Майами", – отметил он.





Источник уточнил, что пара скрывала факт разрыва, чтобы свести к минимуму ажиотаж и защитить детей.





































Напомним, Лив и Дэйв начали встречаться в 2014 году и через год обручились. Они воспитывают двоих общих детей: шестилетнего Сейлора и пятилетнюю Лулу Роуз. У обоих также есть по сыну от предыдущих отношений.





По словам инсайдера, бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения и этим летом отдыхали вместе.



