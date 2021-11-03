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Шоу-бизнес
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3 ноября 21, 11:26
Лив Тайлер рассталась с возлюбленным
Лив Тайлер
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Отношения актрисы и Дэйва Гарднера, с которым она была обручена, продолжались семь лет. У пары есть общие сын и дочь.
Актриса Лив Тайлер и спортивный агент Дэйв Гарднер расстались после семи лет отношений. Как пишет Daily Mail, разрыв произошел еще в марте, однако известно о нем стало только сейчас.

Инсайдер сообщил, что влюбленные сосредоточились на карьерах и отдалились друг от друга.

"Дэйв и Лив провели первую изоляцию вместе, и они прекрасная команда как родители, но, к сожалению, они отдалились друг от друга и стали жить отдельными жизнями. Оба хотели сосредоточиться на своей карьере. Она занималась актерством и продюсированием, а Дэйв был занят бизнесом и работал над футбольным проектом Дэвида Бекхэма в Майами", – отметил он.

Источник уточнил, что пара скрывала факт разрыва, чтобы свести к минимуму ажиотаж и защитить детей. 









Напомним, Лив и Дэйв начали встречаться в 2014 году и через год обручились. Они воспитывают двоих общих детей: шестилетнего Сейлора и пятилетнюю Лулу Роуз. У обоих также есть по сыну от предыдущих отношений.

По словам инсайдера, бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения и этим летом отдыхали вместе.

Источник: https://korrespondent.net/
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