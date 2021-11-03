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3 ноября 21, 11:37
Умер актер из Бригады
В Москве скончался 49-летний актер и экс-майор спецназа Дмитрий Гуменецкий, прославившийся ролью в сериале Бригада. Об этом 2 ноября, сообщает Telegram-канал 112.
СМИ отмечает, что причиной смерти артиста стала онкология. Он умер в хосписе.
В связи с этим в апреле текущего года Гуменецкий вышел на свободу из рязанской колонии по условно-досрочному освобождению.
Его осудили пять лет назад за хранение 280 килограммов концентрата спайса из стран Юго-Восточной Азии.
Отметим, Дмитрий Гуменецкий - профессиональный военный с опытом боевых действий. Он сыграл роль начальника охраны - Шмидта - Саши Белого в сериале Бригада. Также зрители увидели его в фильмах Бумер и Магнитные бури.
Источник: https://korrespondent.net/