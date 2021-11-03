Умер актер из Бригады

В Москве скончался 49-летний актер и экс-майор спецназа Дмитрий Гуменецкий, прославившийся ролью в сериале Бригада. Об этом 2 ноября, сообщает Telegram-канал 112.





СМИ отмечает, что причиной смерти артиста стала онкология. Он умер в хосписе.





В связи с этим в апреле текущего года Гуменецкий вышел на свободу из рязанской колонии по условно-досрочному освобождению.





Его осудили пять лет назад за хранение 280 килограммов концентрата спайса из стран Юго-Восточной Азии.





Отметим, Дмитрий Гуменецкий - профессиональный военный с опытом боевых действий. Он сыграл роль начальника охраны - Шмидта - Саши Белого в сериале Бригада. Также зрители увидели его в фильмах Бумер и Магнитные бури.



