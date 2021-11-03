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3 ноября 21, 12:00
Леди Гага украсила сразу две обложки издания VOGUE
На титульной странице Vogue Italy американская певица предстала в розовом наряде от Valentino, а на Vogue UK в роскошном черном платье Schiaparelli с глубоким декольте. Также на страницах журнала появилось фото, на котором Леди Гага предстала абсолютно обнаженной.
Внимание к артистке сейчас повышено из-за выхода фильма «Дом Gucci», в котором Леди Гага сыграла одну из главных ролей. Совсем скоро на экранах поклонники увидят звезду в образе жены Маурицио Гуччи.
Источник: https://likein.ua/