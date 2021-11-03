Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.38
USD
26.23
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 ноября 21, 12:00
Леди Гага украсила сразу две обложки издания VOGUE
Леди Гага
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Леди Гага повторила успех своей британской коллеги Адель, украсив сразу две обложки глянцевого издания Vogue – американского и итальянского.
На титульной странице Vogue Italy американская певица предстала в розовом наряде от Valentino, а на Vogue UK в роскошном черном платье Schiaparelli с глубоким декольте. Также на страницах журнала появилось фото, на котором Леди Гага предстала абсолютно обнаженной.

Внимание к артистке сейчас повышено из-за выхода фильма «Дом Gucci», в котором Леди Гага сыграла одну из главных ролей. Совсем скоро на экранах поклонники увидят звезду в образе жены Маурицио Гуччи.















Источник: https://likein.ua/
Ещё по теме:
Леди Гага удивила поклонников эффектным выходом
Леди Гага назвала причину разрыва помолвки
Леди Гага резко прокомментировала роман с Брэдли Купером
Папарацци застукали Леди Гагу с незнакомым мужчиной
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Умер актер из Бригады
noimageЛив Тайлер рассталась с возлюбленным
Лента новостей