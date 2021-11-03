Леди Гага украсила сразу две обложки издания VOGUE

На титульной странице Vogue Italy американская певица предстала в розовом наряде от Valentino, а на Vogue UK в роскошном черном платье Schiaparelli с глубоким декольте. Также на страницах журнала появилось фото, на котором Леди Гага предстала абсолютно обнаженной.





Внимание к артистке сейчас повышено из-за выхода фильма «Дом Gucci», в котором Леди Гага сыграла одну из главных ролей. Совсем скоро на экранах поклонники увидят звезду в образе жены Маурицио Гуччи.



























































