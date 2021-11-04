Объявлен лауреат Букеровской премии 2021 года

Писатель из Южно-Африканской Республики Дэймон Гэлгут стал лауреатом Международной Букеровской премии 2021 года. Торжественная церемония награждения прошла в среду, 3 ноября, в Лондоне.





Гэлгут получил премию за роман Обещание (The Promise), который повествует о белой семье, живущей в Южной Африке. История начинается в 80-х годах прошлого века, когда умирающая женщина просит мужа дать обещание отдать ее дом на ферме черной служанке. Супруг не выполняет обещания, и оно становится словно проклятием всей семьи на три десятка лет.





Помимо престижной награды, автор удостоен приза в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (88,6 тысячи долларов).





В борьбе за премию Гэлгут обошел 158 писателей из разных стран мира, чьи работы были опубликованы в Великобритании или Ирландии после 1 октября 2020 года.





Букеровская премия, основанная в 2004 году, является одной из самых престижных литературных премий. С 2016 года ее стали присуждать лучшим авторам, написавшим книгу на английском языке либо опубликованным в Великобритании.





Напомним, в 2020 году Букеровскую премию получила 29-летняя нидерландка Марика Лукас Рейневелд за книгу Неловкий вечер. Писательница стала самым молодым лауреатом премии.



