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4 ноября 21, 11:00
Объявлен лауреат Букеровской премии 2021 года
Дэймон Гэлгут
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Престижную награду и приз в 50 тысяч фунтов стерлингов получил южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут.
Писатель из Южно-Африканской Республики Дэймон Гэлгут стал лауреатом Международной Букеровской премии 2021 года. Торжественная церемония награждения прошла в среду, 3 ноября, в Лондоне.

Гэлгут получил премию за роман Обещание (The Promise), который повествует о белой семье, живущей в Южной Африке. История начинается в 80-х годах прошлого века, когда умирающая женщина просит мужа дать обещание отдать ее дом на ферме черной служанке. Супруг не выполняет обещания, и оно становится словно проклятием всей семьи на три десятка лет.

Помимо престижной награды, автор удостоен приза в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (88,6 тысячи долларов).

В борьбе за премию Гэлгут обошел 158 писателей из разных стран мира, чьи работы были опубликованы в Великобритании или Ирландии после 1 октября 2020 года.

Букеровская премия, основанная в 2004 году, является одной из самых престижных литературных премий. С 2016 года ее стали присуждать лучшим авторам, написавшим книгу на английском языке либо опубликованным в Великобритании.

Напомним, в 2020 году Букеровскую премию получила 29-летняя нидерландка Марика Лукас Рейневелд за книгу Неловкий вечер. Писательница стала самым молодым лауреатом премии.

Источник: https://korrespondent.net/
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