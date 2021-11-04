Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.26
USD
26.18
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 ноября 21, 12:25
Бритни Спирс заявила, что ее жизнь разрушила мать
Бритни Спирс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Исполнительница обвинила Линн Спирс в многолетней лжи и участии в преступной схеме с опекой.
Певица Бритни Спирс после освобождения от опеки отца заявила, что ее жизнь разрушила именно мать Линн, подсказав супругу преступные схемы контроля над дочерью. Об этом она написала в Instagram, позже удалив пост, скриншоты которого распространили СМИ.

"Мой отец хоть и стал моим опекуном 13 лет назад, но люди не знают, что это моя мать подала ему такую идею! Она втайне разрушила мою жизнь", – утверждает Бритни.

Певица призвала Линн и бывшего менеджера Лу Тейлор прекратить делать вид, что они были не в курсе ее проблем, связанных с опекунством отца.

"Ты точно знаешь, что сделала. Мой отец недостаточно умен, чтобы даже задуматься об опекунстве", – обратилась к матери артистка.

Свою публикацию она сопроводила картинкой с надписью "Самое опасное животное в мире – это молчаливая улыбающаяся женщина".

"Спасибо за то, что вы ушли из моей жизни и, наконец, позволили мне жить своей", – такие слова адресовала Бритни своим родителям.







Напомним, из-за проблем с психикой Бритни находилась под опекой отца с 2008 года. В июне этого года певица заявила в суде, что в течение многих лет подвергалась жестокой эксплуатации и попросила вернуть ей независимость.

В конце сентября суд в Лос-Анджелесе отстранил Джейми Спирса от опекунства над дочерью. Временным опекуном артистки стал ее менеджер Джоди Монтгомери, а точку в этом вопросе должны поставить на заседании в ноябре. 

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Бритни Спирс выдвинула обвинения против отца
Бывший муж Бритни Спирс раскрыл причину развода с певицей
Бритни свободна. Как Спирс возвращает себе жизнь
Бритни Спирс обвиняют в нападении на домработницу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Брэд Питт больше не собирается жениться
noimageОбъявлен лауреат Букеровской премии 2021 года
Лента новостей