Бритни Спирс заявила, что ее жизнь разрушила мать

Певица Бритни Спирс после освобождения от опеки отца заявила, что ее жизнь разрушила именно мать Линн, подсказав супругу преступные схемы контроля над дочерью. Об этом она написала в Instagram, позже удалив пост, скриншоты которого распространили СМИ.





"Мой отец хоть и стал моим опекуном 13 лет назад, но люди не знают, что это моя мать подала ему такую идею! Она втайне разрушила мою жизнь", – утверждает Бритни.





Певица призвала Линн и бывшего менеджера Лу Тейлор прекратить делать вид, что они были не в курсе ее проблем, связанных с опекунством отца.





"Ты точно знаешь, что сделала. Мой отец недостаточно умен, чтобы даже задуматься об опекунстве", – обратилась к матери артистка.





Свою публикацию она сопроводила картинкой с надписью "Самое опасное животное в мире – это молчаливая улыбающаяся женщина".





"Спасибо за то, что вы ушли из моей жизни и, наконец, позволили мне жить своей", – такие слова адресовала Бритни своим родителям.





























Напомним, из-за проблем с психикой Бритни находилась под опекой отца с 2008 года. В июне этого года певица заявила в суде, что в течение многих лет подвергалась жестокой эксплуатации и попросила вернуть ей независимость.





В конце сентября суд в Лос-Анджелесе отстранил Джейми Спирса от опекунства над дочерью. Временным опекуном артистки стал ее менеджер Джоди Монтгомери, а точку в этом вопросе должны поставить на заседании в ноябре.



