Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.26
USD
26.18
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 ноября 21, 12:35
Брэд Питт больше не собирается жениться
Брэд Питт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Актер разочарован любовными отношениями на фоне сложного развода с бывшей супругой Анджелиной Джоли.
Голливудский актер Брэд Питт решил насовсем отказаться от личной жизни и не намерен больше искать свою половинку. Об этом сообщает UsWeekly.

Отмечается, что знакомые 57-летнего артиста утверждают, что к такому решению он пришел из-за длительного бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли.

Близкое окружение актера заявило, что он перестал знакомиться с женщинами и больше не планирует жениться.

Ранее он побывал на нескольких свиданиях. Но серьезными отношениями они так и не закончились.

"Брэд упорно работает и старается быть позитивным настолько, насколько это возможно. Война с Анджелиной действительно сказалась на Брэде. К счастью, у него есть невероятная сила воли и замечательная группа поддержки", - пишет СМИ.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Украинский секс-символ Тарас Цымбалюк женился
Хью Джекман снова борется с тяжелым заболеванием
Джонни Депп получит премию за заслуги
Кит Харингтон рассказал о своих суицидальных мыслях
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Бритни Спирс заявила, что ее жизнь разрушила мать
noimageОбъявлен лауреат Букеровской премии 2021 года
Лента новостей