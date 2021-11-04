Брэд Питт больше не собирается жениться

Голливудский актер Брэд Питт решил насовсем отказаться от личной жизни и не намерен больше искать свою половинку. Об этом сообщает UsWeekly.





Отмечается, что знакомые 57-летнего артиста утверждают, что к такому решению он пришел из-за длительного бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли.





Близкое окружение актера заявило, что он перестал знакомиться с женщинами и больше не планирует жениться.





Ранее он побывал на нескольких свиданиях. Но серьезными отношениями они так и не закончились.





"Брэд упорно работает и старается быть позитивным настолько, насколько это возможно. Война с Анджелиной действительно сказалась на Брэде. К счастью, у него есть невероятная сила воли и замечательная группа поддержки", - пишет СМИ.



