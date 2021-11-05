Умер актер из популярного сериала Сыны анархии

Американский актер Уильям Лакинг скончался в возрасте 80 лет. Об этом 4 ноября сообщило издание Metro со ссылкой на его жену Сигрид Инсул Лакинг.

Супруга артиста уточнила, то он умер в своем доме в Лас-Вегасе 18 октября.

"Хотя Уильям часто играл крутых и сильных людей, в реальной жизни он был элегантным человеком с блестящим интеллектом, который любил спорить о политике и текущих делах, обсуждать философию и физику", – отметила вдова Лакинга.

Причина его смерти не раскрывается.

Напомним, Лакинг дебютировал на экранах в 1968 году в сериале Лансье. За свою карьеру он снялся во многих картинах, включая Секретные материалы, Коломбо, Планета Ка-Пэкс, Красный дракон.

Большую известность актеру принесла роль байкера Пайни Уинстона в популярном сериале Сыны Анархии.













Уильям окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и Театр Пасадены со степенью в области литературы и театра. В 1986 году вместе с актрисой Даной Элькар он стал соучредителем Театрального центра Санта-Паула.



