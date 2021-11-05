Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.13
USD
26.11
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 ноября 21, 11:56
Умер актер из популярного сериала Сыны анархии
Уильям Лакинг
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Уильям Лакинг скончался 18 октября в своем доме в Лас-Вегасе, однако информацию о его смерти обнародовали только в начале ноября.
Американский актер Уильям Лакинг скончался в возрасте 80 лет. Об этом 4 ноября сообщило издание Metro со ссылкой на его жену Сигрид Инсул Лакинг.
 
Супруга артиста уточнила, то он умер в своем доме в Лас-Вегасе 18 октября. 
 
"Хотя Уильям часто играл крутых и сильных людей, в реальной жизни он был элегантным человеком с блестящим интеллектом, который любил спорить о политике и текущих делах, обсуждать философию и физику", – отметила вдова Лакинга.
 
Причина его смерти не раскрывается.
 
Напомним, Лакинг дебютировал на экранах в 1968 году в сериале Лансье. За свою карьеру он снялся во многих картинах, включая Секретные материалы, Коломбо, Планета Ка-Пэкс, Красный дракон.
 
Большую известность актеру принесла роль байкера Пайни Уинстона в популярном сериале Сыны Анархии.
 



 
Уильям окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и Театр Пасадены со степенью в области литературы и театра. В 1986 году вместе с актрисой Даной Элькар он стал соучредителем Театрального центра Санта-Паула.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Умер бывший муж Аллы Пугачевой
Бывший муж Бритни Спирс раскрыл причину развода с певицей
Хью Джекман снова борется с тяжелым заболеванием
Джонни Депп получит премию за заслуги
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Фото Каменских в бикини раскритиковали фанаты
noimageАнастасия Приходько решилась на "пластику" лица
Лента новостей