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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
5 ноября 21, 11:58
Анастасия Приходько решилась на "пластику" лица
Анастасия Приходько
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Исполнительница пожаловалась на второй подбородок и разрез глаз. Она намерена стать "красивее для себя" с помощью инъекций.
Украинская певица Анастасия Приходько рассказала в Instagram о своих комплексах, а также о том, как планирует с ними бороться.
 
"Есть ли человек без комплексов? Я думаю, нет. Я себя очень люблю и принимаю такой, как есть. Но, разве может быть женщина, довольна собой всегда? Вот мой комплекс – это узкие глаза и второй подбородок, с которым я борюсь всю жизнь, так как это не жир, а генетическая особенность", – написала Приходько.
 
По словам артистки, она намерена прибегнуть к помощи косметологов.
 
"Комплексую из-за глаз, потому, что при любой улыбке мои глаза напрочь исчезают, и их не видно. Но, когда я надеваю кимоно, я успокаиваюсь потому, что сразу вспоминаю, что мой дед японец. А вот второй подбородок я буду убирать с помощью косметологов и уколов, я решилась все-таки на "пластику" лица, нет, под нож ложиться не буду, а с помощью уколов буду решать этот вопрос", – призналась Анастасия.
 
Приходько добавила, что глаза можно откорректировать с помощью блефаропластики, но ей пока "и так нормально".





Источник: https://korrespondent.net/
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