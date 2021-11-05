Анастасия Приходько решилась на "пластику" лица

Украинская певица Анастасия Приходько рассказала в Instagram о своих комплексах, а также о том, как планирует с ними бороться.

"Есть ли человек без комплексов? Я думаю, нет. Я себя очень люблю и принимаю такой, как есть. Но, разве может быть женщина, довольна собой всегда? Вот мой комплекс – это узкие глаза и второй подбородок, с которым я борюсь всю жизнь, так как это не жир, а генетическая особенность", – написала Приходько.

По словам артистки, она намерена прибегнуть к помощи косметологов.

"Комплексую из-за глаз, потому, что при любой улыбке мои глаза напрочь исчезают, и их не видно. Но, когда я надеваю кимоно, я успокаиваюсь потому, что сразу вспоминаю, что мой дед японец. А вот второй подбородок я буду убирать с помощью косметологов и уколов, я решилась все-таки на "пластику" лица, нет, под нож ложиться не буду, а с помощью уколов буду решать этот вопрос", – призналась Анастасия.

Приходько добавила, что глаза можно откорректировать с помощью блефаропластики, но ей пока "и так нормально".



















