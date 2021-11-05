Фото Каменских в бикини раскритиковали фанаты

Украинская певица Настя Каменских поделились в Instagram фотографиями с отдыха и нарвалась на критику.





Звезда опубликовала снимки в соблазнительном красном бикини, которые, судя по предыдущим публикациям в этом же наряде, были сделаны на отдыхе в Дубае.





"Солнечные фото в дождливый день", – указала Настя в подписи к публикации.





















Многим подписчикам звезды не понравился ее откровенный образ, а также увлечение ретушью.





"Сколько фотошопа", "Купальник не але! Уже б сразу голая!", "Эти трусы еще можно до ушей натянуть, что уж мелочиться?", "В свои 25 никогда не понимала моду на такие купальники. Это жесть", "Хоть бы раз без фотошопа, вы даже сами уже забыли как выглядите в естественном виде", "Странный купальник, не подчеркивает достоинства, а наоборот", "Где же эта красота? Одна я вижу пошлятину от позы начиная и заканчивая посадкой трусов", – написали они.



