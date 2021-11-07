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7 ноября 21, 13:07
Скончался "Мистер Олимпия-2018"
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Он являлся самым старым бодибилдером, выигравшим этот титул - в возрасте 43 лет и 5 месяцев.
Умер "Мистер Олимпия-2018", профессиональный бодибилдер Шон Роден. Ему было 46 лет. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщила газета Daily Star.

По информации источников издания, близких к Generation Iron, причиной смерти культуриста стал сердечный приступ. 

Шон Роден родился 2 апреля 1975 года в Кингстоне. В 1990 году он эмигрировал в США и поселился в Мэриленде.

Изначально он пробовал свои силы в футболе, позже увлекся бодибилдингом. На фоне нескольких травм и смерти отца у Родена развилась зависимость от алкоголя, и он был вынужден забросить спортивную карьеру. Однако Родену удалось справиться с болезнью, и в 2010 году он вернулся в бодибилдинг. В 2018 году в возрасте 43 лет Роден стал обладателем этого титула. Он оказался самым взрослым спортсменом, выигравшим конкурс.

Шон Роден женился на Мишель Шугар в 2018 году.

Однако из-за личных проблем и обвинений в мошенничестве они развелись.

"Мистер Олимпия" - самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга.

Источник: https://korrespondent.net/
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