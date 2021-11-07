Шоу-бизнес Новости Шоу-Бизнеса
7 ноября 21, 13:42
Слава Каминская показала себя до "пластики"
Украинская певица Слава Каминская рассказала о своей пластической операции и показала, как выглядела до вмешательства хирургов. Экс-солистка НеАнгелов поделилась в Instagram видео со своего школьного выпускного.
На кадрах звезда вместе с одноклассниками поет на сцене, представ в черном облегающем платье, с черными волосами и тонкими бровями.
"Да! Кто-то что-то против пластики еще имеет?" – прокомментировала свой вид Каминская.
Как известно, Слава увеличила грудь, сделала ринопластику, а регулярно прибегает к инъекциям ботокса, а также увеличивает губы.
Поклонники певицы неоднозначно оценили ее внешность "до" и "после". Некоторые написали, что пластическая хирургия ей пошла на пользу, а некоторые сказали, что она и тогда была красивой.
Источник: https://korrespondent.net/