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8 ноября 21, 11:51
Илон Маск сменил имя в Twitter и стал "лордом"
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя в Twitter. Он назвал себя Lorde Edge и указал местом жительства Trollheim.
О причинах такого решения Маск не сообщил.
Отметим, что изменения произошли после того, как бизнесмен предложил подписчикам решить судьбу 10% акций компании Tesla.
По словам Илона, продажа акций – это единственный способ для него заплатить налоги. Он заверил, что будет придерживаться итогов голосования. По результатам опроса, 57,9% пользователей высказались "за" инициативу.
Напомним, в начале ноября Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов.
Источник: https://korrespondent.net/