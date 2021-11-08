Илон Маск сменил имя в Twitter и стал "лордом"

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя в Twitter. Он назвал себя Lorde Edge и указал местом жительства Trollheim.

О причинах такого решения Маск не сообщил.





Отметим, что изменения произошли после того, как бизнесмен предложил подписчикам решить судьбу 10% акций компании Tesla.

По словам Илона, продажа акций – это единственный способ для него заплатить налоги. Он заверил, что будет придерживаться итогов голосования. По результатам опроса, 57,9% пользователей высказались "за" инициативу.





Напомним, в начале ноября Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов.



