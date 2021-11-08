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Шоу-бизнес
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8 ноября 21, 11:51
Илон Маск сменил имя в Twitter и стал "лордом"
Илон Маск
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Миллиардер и самый богатый человек в мире неожиданно изменил отображаемое имя и локацию в социальной сети.
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя в Twitter. Он назвал себя Lorde Edge и указал местом жительства Trollheim.
 
О причинах такого решения Маск не сообщил.

Отметим, что изменения произошли после того, как бизнесмен предложил подписчикам решить судьбу 10% акций компании Tesla.
 
По словам Илона, продажа акций – это единственный способ для него заплатить налоги. Он заверил, что будет придерживаться итогов голосования. По результатам опроса, 57,9% пользователей высказались "за" инициативу.

Напомним, в начале ноября Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов.

Источник: https://korrespondent.net/
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