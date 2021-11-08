Дорофеева прокомментировала свое состояние

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала в Instagram Stories подробности своей госпитализации в Египте, из-за которой был отменен ее концерт.





Звезда уточнила, уже прилетела в Киев.





"Вчера (в субботу, 6 ноября) со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали", – написала Надя и поблагодарила за поддержку свою команду.





Она также отметила, что врачи пытались поставить ей капельницу пять раз.





"Это при том, что я панически боюсь уколов", – указала Дорофеева под фото из палаты.



































