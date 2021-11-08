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8 ноября 21, 11:54
Дорофеева прокомментировала свое состояние
Украинская певица Надя Дорофеева рассказала в Instagram Stories подробности своей госпитализации в Египте, из-за которой был отменен ее концерт.
Звезда уточнила, уже прилетела в Киев.
"Вчера (в субботу, 6 ноября) со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали", – написала Надя и поблагодарила за поддержку свою команду.
Она также отметила, что врачи пытались поставить ей капельницу пять раз.
"Это при том, что я панически боюсь уколов", – указала Дорофеева под фото из палаты.
Источник: https://korrespondent.net/