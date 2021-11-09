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Шоу-бизнес
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9 ноября 21, 12:09
Канье Уэста оштрафовали почти на $1 млн
Канье Уэст
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Компания рэпера выплатит 950 тысяч долларов в рамках гражданского иска по поводу длительной доставки онлайн-покупок.
Бренд Yeezy рэпера и дизайнера Канье Уэста, который недавно сменил имя на Йе, выплатит 950 тысяч долларов за ложные заявления о сроках доставки товаров. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на заявление окружного прокурора округа Лос-Анджелес Джорджа Гаскона.
 
Отмечается, что спор был урегулирован в рамках гражданского иска. На бренд подали в суд после жалоб клиентов на то, что они ждали товар, заказанный онлайн, более 30 дней.
 
Торговую марку Yeezy обвинили в "незаконной деловой практике и ложной рекламе из-за несвоевременной доставки товаров".
 
"Интернет-потребители имеют право на защиту от неоправданных комиссий и необоснованно долгих ожиданий. Мы будем обеспечивать соблюдение государственных и федеральных законов, регулирующих онлайн-покупки в округе Лос-Анджелес", – подчеркнул Гаскон.
 
Расследование проводилось в четырех округах: Лос-Анджелес, Аламеда, Сонома и Напа. Офисы окружного прокурора в каждом округе получат по 200 000 долларов в качестве штрафных санкций, по 25 000 долларов за следственные действия. Еще 50 000 долларов пойдут в Целевой фонд судебного преследования защиты прав потребителей. 
 
В соответствии с законодательством Калифорнии, товары, заказанные через Интернет, должны быть отправлены в течение 30 дней. В противном случае компания должна отправить клиенту письменное уведомление о задержке и предоставить возмещение, или отправить "эквивалентные или более качественные заменяющие товары".

Источник: https://korrespondent.net/
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