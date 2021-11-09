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Шоу-бизнес
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9 ноября 21, 12:32
Анастасия Приходько кардинально сменила имидж
Анастасия Приходько
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Исполнительница рассказала о том, как однажды бросила курить, и вспомнила о своей политической деятельности.
Украинская певица Анастасия Приходько опубликовала в Instagram снимки, на которых предстала с кардинально другим цветом волос.

Исполнительница всегда была брюнеткой, но теперь она преобразилась в платиновую блондинку.

Приходько позировала в вишневом пиджаке на фоне флага Украины.

"И никто даже подумать не мог, что курить сигареты я бросила именно по этой причине! В один из самых психологически сложных периодов в моей жизни - во время политической деятельности. По моему глубокому убеждению - политик должен подавать пример. Я пыталась держать планку и быть достойной. Да, это был период, который мне хотелось бы забыть как страшный сон, потому что в борьбе с ветряными мельницами нет победителей. Этой темы здесь никогда больше не будет. Но, я сказала честно. Так что спасибо этому периоду жизни! Я стала здоровее. Ищем во всем плюсы, друзья!", - написала Настя.





Источник: https://korrespondent.net/
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