Анастасия Приходько кардинально сменила имидж

Украинская певица Анастасия Приходько опубликовала в Instagram снимки, на которых предстала с кардинально другим цветом волос.





Исполнительница всегда была брюнеткой, но теперь она преобразилась в платиновую блондинку.





Приходько позировала в вишневом пиджаке на фоне флага Украины.





"И никто даже подумать не мог, что курить сигареты я бросила именно по этой причине! В один из самых психологически сложных периодов в моей жизни - во время политической деятельности. По моему глубокому убеждению - политик должен подавать пример. Я пыталась держать планку и быть достойной. Да, это был период, который мне хотелось бы забыть как страшный сон, потому что в борьбе с ветряными мельницами нет победителей. Этой темы здесь никогда больше не будет. Но, я сказала честно. Так что спасибо этому периоду жизни! Я стала здоровее. Ищем во всем плюсы, друзья!", - написала Настя.



















