Ксения Мишина поразила откровениями о пережитом

Украинская актриса Ксения Мишина поразила поклонников откровениями из своей жизни. Она рассказала о панических атаках из-за которых существенно ухудшилось ее здоровье. Об этом "Холостячка" написала в Instagram.





Свой пост звезда дополнила пикантным фото. Ксения предстала в кружевном бюстгальтере, черных штанах и рубашке нараспашку.





Мишина попала в психбольницу. Она лично обратилась к специалистам, чтобы понять, что на самом деле с ней происходит. Однако, как только она вошла в кабинет специалиста, ей стало еще хуже.





"Врач сухо произнесла: "Невроз. Но жить с этим можно. А с психотерапевтом, к которому я тебя отправлю, ты быстро со всем справишься". Так началась моя новая глава, и именно с этого момента в ней появился первый лучик", - написала актриса.





Психотерапевт все-таки помогла ей. После сеансов Мишина смогла не только обрести себя, но и найти свой путь в жизни.

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"К ней меня привезли, потому что ходить тогда я не могла, точнее боялась. На тот момент со мной в сумочке всегда были: электронный тонометр, чтобы измерять давление, корвалол и каптопресс, на случай если я вдруг начну умирать. Первое, о чем терапевт со мной договорилась, это о том, что в ближайшее время я сменю этот набор бабушки на набор девушки", - добавила Ксения.





Целый год Мишина тренировала свое доверие, оставляя дома какую-нибудь вещь. В целом актриса посещала специалиста три месяца.





"Постепенно я вскрывала такие слои психики, к которым раньше даже боялась притронуться, и именно этот страх и блокировал меня, мое сознание и тело. Это было больно, но честно и верно. Это вдохновляло... Я рыдала, кричала, била подушки", - рассказала Мишина.





Ксения научилась верить в себя и обрела гармонию в душе.





"Она научила меня, что верить себе - это глагол, это значит идти за собой, своими, даже на первый взгляд, дикими желаниями и никогда не изменять внутреннему навигатору. Тогда я, наконец, призналась себе, что я хочу и даже обязана стать актрисой", - заключила Мишина.











