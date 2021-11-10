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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 ноября 21, 12:14
"Помолодевшая" Долина восхитила новыми фото
Лариса Долина
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Исполнительница не перестает удивлять поклонников кадрами, на которых демонстрирует подтянутую фигуру.
Певица Лариса Долина опубликовала в Instagram новый снимок, которым восхитила поклонников.

Она поделилась кадром фотосессии для журнала 7Дней, на котором предстала в пышном розовом платье. Образ 66-летней артистки дополнили крупные серебристые серьги и несколько колец.

"Доброго утра всем и плодотворного дня! А еще хорошего настроения! Фотосессия", – подписала снимок звезда.



Публикация собрала более 4,6 тысячи лайков и множество комплиментов.

"Несравненная", "С каждым днем все краше и краше", "Как всегда неотразима", "Очень вам идут такие платья!", "Какой красивый образ", "Просто шикарная Лариса Александровна", – отметили фанаты в комментариях.

В последнее время артистка заметно преобразилась и изменила стиль. Она охотно делится фотографиями в соцсети и даже продемонстрировала фигуру в купальнике.















Источник: https://korrespondent.net/
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