"Помолодевшая" Долина восхитила новыми фото

Певица Лариса Долина опубликовала в Instagram новый снимок, которым восхитила поклонников.





Она поделилась кадром фотосессии для журнала 7Дней, на котором предстала в пышном розовом платье. Образ 66-летней артистки дополнили крупные серебристые серьги и несколько колец.





"Доброго утра всем и плодотворного дня! А еще хорошего настроения! Фотосессия", – подписала снимок звезда.













Публикация собрала более 4,6 тысячи лайков и множество комплиментов.





"Несравненная", "С каждым днем все краше и краше", "Как всегда неотразима", "Очень вам идут такие платья!", "Какой красивый образ", "Просто шикарная Лариса Александровна", – отметили фанаты в комментариях.





В последнее время артистка заметно преобразилась и изменила стиль. Она охотно делится фотографиями в соцсети и даже продемонстрировала фигуру в купальнике.



























































