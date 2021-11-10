Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.11
USD
26.05
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
10 ноября 21, 12:20
Тина Кунаки представила новую коллекцию Valentino
Тина Кунаки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Знаменитость позировала в кругу звезд шоу-бизнеса. Она издавна является музой креативного директора модного дома.
Известная французская модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки приняла участие в фотосессии для рекламной кампании новой коллекции модного дома Valentino Resort 2022. Фото со съемок появилось в Instagram.

Тина предстала в желтой блузе, фиолетовых шортах, коричневом жакете, который накинула на плечи.

Свой образ она дополнила туфлями на массивном каблуке и на высокой платформе, а также сумочкой бренда.



Фотосессия прошла в кафе Le Progrès, расположенном в одном из самых модных и популярных районов Парижа - Марэ.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Венсан Кассель и Тина Кунаки на прогулке с дочерью
Джиджи Хадид очаровала сеть снимком с дочерью
Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью 2020
Внучка Софии Ротару впервые показала своего бойфренда
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Григорий Решетник показал украинкам нового "Холостяка"
noimage"Помолодевшая" Долина восхитила новыми фото
Лента новостей