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10 ноября 21, 12:20
Тина Кунаки представила новую коллекцию Valentino
Известная французская модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки приняла участие в фотосессии для рекламной кампании новой коллекции модного дома Valentino Resort 2022. Фото со съемок появилось в Instagram.
Тина предстала в желтой блузе, фиолетовых шортах, коричневом жакете, который накинула на плечи.
Свой образ она дополнила туфлями на массивном каблуке и на высокой платформе, а также сумочкой бренда.
Фотосессия прошла в кафе Le Progrès, расположенном в одном из самых модных и популярных районов Парижа - Марэ.
Источник: https://korrespondent.net/