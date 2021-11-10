Тина Кунаки представила новую коллекцию Valentino

Известная французская модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки приняла участие в фотосессии для рекламной кампании новой коллекции модного дома Valentino Resort 2022. Фото со съемок появилось в Instagram.





Тина предстала в желтой блузе, фиолетовых шортах, коричневом жакете, который накинула на плечи.





Свой образ она дополнила туфлями на массивном каблуке и на высокой платформе, а также сумочкой бренда.













Фотосессия прошла в кафе Le Progrès, расположенном в одном из самых модных и популярных районов Парижа - Марэ.



