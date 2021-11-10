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10 ноября 21, 12:29
Григорий Решетник показал украинкам нового "Холостяка"
Григорий Решетник
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Телеведущий Григорий Решетник рассказал зрителям, кто стал новым героем 12 сезона проекта "Холостяк".
Украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет популярное шоу "Холостячка", где в новом сезоне свою любовь ищет певица Злата Огневич, показал, кто станет главным героем проекта "Холостяк 12".

Соответствующее сообщение появилось на странице Григория Решетника в соцсети Инстаграм. Телеведущий выложил совместное фото с рыжеволосым красавцем - Александром Топольским, который стал главным героем 12 сезона "Холостяка".



Источник: https://sport.znaj.ua/
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