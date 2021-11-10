Григорий Решетник показал украинкам нового "Холостяка"

Украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет популярное шоу "Холостячка", где в новом сезоне свою любовь ищет певица Злата Огневич, показал, кто станет главным героем проекта "Холостяк 12".





Соответствующее сообщение появилось на странице Григория Решетника в соцсети Инстаграм. Телеведущий выложил совместное фото с рыжеволосым красавцем - Александром Топольским, который стал главным героем 12 сезона "Холостяка".











