У Марины Хлебниковой сильно пострадало лицо – СМИ. ФОТО

Российская певица Марина Хлебникова получила сильные ожоги лица и кистей рук. Об этом 19 ноября сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что после госпитализации звезда приходила в сознание, однако из-за шока врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

Как уточнило издание, у певицы ожоги 20-29% тела. Сильно пострадало лицо и кисти рук. Также сгорели волосы на голове и есть ожоги на груди, животе, бедрах.

56-летняя артистка остается в реанимации, из-за травмы у нее упало давление.

Напомним, вечером 18 ноября в двухуровневой квартире певицы в Москве произошло возгорание. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.





Рассматриваются две версии инцидента: тлеющая сигарета и короткое замыкание.































