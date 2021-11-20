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19 ноября 21, 16:59
У Марины Хлебниковой сильно пострадало лицо – СМИ. ФОТО
Марина Хлебникова
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Исполнительница остается в реанимации. Она приходила в сознание, но из-за шока ее ввели в искусственную кому.
Российская певица Марина Хлебникова получила сильные ожоги лица и кистей рук. Об этом 19 ноября сообщил Telegram-канал Mash.
 
Отмечается, что после госпитализации звезда приходила в сознание, однако из-за шока врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.
 
Как уточнило издание, у певицы ожоги 20-29% тела. Сильно пострадало лицо и кисти рук. Также сгорели волосы на голове и есть ожоги на груди, животе, бедрах.
 
56-летняя артистка остается в реанимации, из-за травмы у нее упало давление. 
 
Напомним, вечером 18 ноября в двухуровневой квартире певицы в Москве произошло возгорание. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Рассматриваются две версии инцидента: тлеющая сигарета и короткое замыкание.
Korrespondent
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