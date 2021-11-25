Спирс поделилась фотографией украинского кота

Американская певица Бритни Спирс поделилась снимком уже ставшего популярным в сети украинского кота Степана. Соответствующий снимок певица разместила в среду, 24 ноября на своей странице в Instagram.

В подписи к фотографии она написала, что закончила съемки фильма, который называется "Кумир". В нем по словам Спирс "будет много хитов и ярких картинок".

"Надеюсь, вы, ребята, хорошо проводите время, потому что я - да. Если я пропадаю, вы можете найти меня где-нибудь с этим котом", - написала она.

Кот Степан прославился благодаря аккаунту в TikTok с видео, на которых он грустно смотрит на алкогольные напитки, в то время как на фоне играют различные старые хиты.