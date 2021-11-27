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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 ноября 21, 08:33
В США умер автор бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм
Стивен Джошуа Сондхайм
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Композитор скончался внезапно на следующее утро после празднования Дня благодарения в своем доме.

В США умер композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Джошуа Сондхайм, ему был 91 год, пишет The New York Times.

По данным издания, композитор умер внезапно на следующее утро после празднования Дня благодарения в своем доме в Роксбери (штат Коннектикут).

Стивен Сондхайм родился в 1930 году в Нью-Йорке. Он один из самых почитаемых театральных композиторов и авторов песен второй половины ХХ века. Стивен Сондхайм является автором 20 оригинальных мюзиклов, поставленных на Бродвее с 1954 по 2008 год, среди которых "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" 1979 года и "В лес" 1987 года.
Korrespondent
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