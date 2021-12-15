Мисс Вселенная 2021: какая девушка победила в конкурсе

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.





Сообщается, что конкурс проходил в курортном городе Эйлат на юге Израиля. Соревнования проводились среди 80 участниц со всего мира. Второе и третье место заняли Надежда Ферейра из Парагвая и Лалила Мсване из Южно-Африканской Республики.













СМИ отмечает, что конкурс в этом году стал вторым во времена пандемии. Отмечается, что поскольку границы Израиля открыты для вакцинированных туристов, это должно было позволить тысячам людей посетить мероприятие, однако этим планам помешал новый штамм коронавируса Омикрон. Из-за новых ограничений для въезда, введенных за две недели до соревнования, на мероприятие не попали многие иностранцы. Также одна из участниц, Мисс Франция, из-за положительного теста на коронавирус не смогла принять участие в конкурсе.



