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7 января 22, 23:24
Каменских зажигательно станцевала в крохотном бикини
Украинская певица Настя Каменских, как и анонсировала в своем новогоднем поздравлении поклонников, улетела на отдых. В TikTok она выложила яркое видео, в котором станцевала в купальнике.
Исполнительница показалась в красочном бикини - лиф с блестящими пайетками дополнили зеленые плавки с повышенной посадкой. Она уложила волосы в пучок и станцевала перед камерой.
Из аксессуаров звезда выбрала только смарт-часы.
Каменских танцевала прямо на белом песочном пляже посреди пальм.
Источник: korrespondent.net