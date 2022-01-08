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Шоу-бизнес
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7 января 22, 23:24
Каменских зажигательно станцевала в крохотном бикини
Настя Каменских
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Звезда вместе с супругом развлекается в теплых краях и делится кадрами с отпуска в соцсетях.
Украинская певица Настя Каменских, как и анонсировала в своем новогоднем поздравлении поклонников, улетела на отдых.  В TikTok она выложила яркое видео, в котором станцевала в купальнике.

Исполнительница показалась в красочном бикини - лиф с блестящими пайетками дополнили зеленые плавки с повышенной посадкой. Она уложила волосы в пучок и станцевала перед камерой.

Из аксессуаров звезда выбрала только смарт-часы.

Каменских танцевала прямо на белом песочном пляже посреди пальм.

Источник: korrespondent.net
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