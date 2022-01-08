Каменских зажигательно станцевала в крохотном бикини

Украинская певица Настя Каменских, как и анонсировала в своем новогоднем поздравлении поклонников, улетела на отдых. В TikTok она выложила яркое видео, в котором станцевала в купальнике.





Исполнительница показалась в красочном бикини - лиф с блестящими пайетками дополнили зеленые плавки с повышенной посадкой. Она уложила волосы в пучок и станцевала перед камерой.





Из аксессуаров звезда выбрала только смарт-часы.





Каменских танцевала прямо на белом песочном пляже посреди пальм.



