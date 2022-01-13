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12 января 22, 19:24
В США умер праправнук Льва Толстого
Сергей Толстой
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Сергей Толстой называл себя "бездомным графом" и вел богемную жизнь, зарабатывая на азартных играх.
В американском штате Мэриленд скончался Сергей Толстой – праправнук русского писателя Льва Толстого. Об этом сообщила газета The Washington Post.
 
Причина смерти 99-летнего потомка Толстого не называется, однако известно, что у него были проблемы с сердцем, слухом и зрением. Он ушел из жизни в хосписе округа Монтгомери.
 
Сергей был одним из более 200 прямых родственников писателя и единственным сыном внучки Веры, которая покинула Россию в 1920 году.
 
Большую часть жизни праправнук Толстого прожил в Европе, зарабатывая на жизнь азартными играми, а в конце 1960-х годов обосновался в Вашингтоне.
 
Потомок великого писателя называл себя "бездомным графом" и три десятилетия провел в приюте для малоимущих. У него не осталось наследников.
 
Напомним, в августе прошлого года умер Роланд Франко – последний внук украинского писателя Ивана Франко.
Korrespondent
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