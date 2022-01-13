В США умер праправнук Льва Толстого

В американском штате Мэриленд скончался Сергей Толстой – праправнук русского писателя Льва Толстого. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Причина смерти 99-летнего потомка Толстого не называется, однако известно, что у него были проблемы с сердцем, слухом и зрением. Он ушел из жизни в хосписе округа Монтгомери.

Сергей был одним из более 200 прямых родственников писателя и единственным сыном внучки Веры, которая покинула Россию в 1920 году.

Большую часть жизни праправнук Толстого прожил в Европе, зарабатывая на жизнь азартными играми, а в конце 1960-х годов обосновался в Вашингтоне.

Потомок великого писателя называл себя "бездомным графом" и три десятилетия провел в приюте для малоимущих. У него не осталось наследников.

Напомним, в августе прошлого года умер Роланд Франко – последний внук украинского писателя Ивана Франко.