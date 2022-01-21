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Новости Шоу-Бизнеса
21 января 22, 11:03
Памела Андерсон снова разводится - СМИ
Памела Андерсон
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Известная 54-летняя американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон и ее муж подают на развод

Известная 54-летняя американская актриса и модель канадского происхождения Памела Андерсон и ее муж - охранник Дэн Хейхерст - подают на развод. Об этом пишет Rolling Stone.

Это шестой брак звезды, но Хейхерст стал ее пятым официальным мужем, ведь Андерсон дважды выходила замуж за одного и того же мужчину - кинопродюсера Рика Саломона.

По словам источника, отношения звезды и ее пятого мужа были "пандемическим вихрем", который исчерпал себя. Актриса и ее бывший охранник уже не живут вместе.

Отметим, что роман Андерсон и Хейхерста начался через семь месяцев после ее развода с голливудским магнатом Джоном Питерсом.

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