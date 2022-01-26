Неравный брак: Знаменитости, женившиеся на простых девушках

Каждая девушка, наверное, представляла, как однажды на ее пороге появится принц на белом коне или герой культового фильма. И поверьте, это может оказаться реальностью.

УНИАН собрал 5 звездных историй любви, которые доказывают, что неравные браки могут быть счастливыми.

Итан Хоук и Райан Шохьюз

Звезда "Лунного рыцаря" Итан Хоук одно время встречался с Ума Турман, но "пропал", когда встретил Райан. Он быстро расстался с актрисой и бросился в объятия девушки, которая работала у них в доме няней.

Алек Болдуин и Хилари Томас

Актер Алек Болдуин уже в достаточно зрелом возрасте решил жениться на инструкторе по йоге Хилари Томас. В многочисленных интервью актер говорил о том, что в их семье практически нет конфликтов. Но больше всего его радует то, что супруга занимается своим любимым делом, и при этом не стремится к популярности.

Джордж Клуни долгое время был холостяком. Казалось, что у женщин просто нет шансов завоевать его сердце раз и навсегда. Но так продолжалось до 2013 года, пока он не встретил адвоката Амаль Аламуддин. Интересно, что изначально девушка несколько раз отказывала актеру и не торопилась идти с ним на свидание. Но через несколько лет ему таки удалось добиться ее расположения, и они сыграли роскошную свадьбу в Венеции.

Том Круз и Кэти Холмс

Кэти Холмс долгое время была фанаткой Тома Круза. Девушка мечтала выйти за него замуж еще задолго до того, как познакомилась с ним лично. И таки ее мечта осуществилась - в 2006 году пара поженилась, у них родилась дочь. Но их брак просуществовал не так долго, как хотелось бы.

Конан О'Брайен и Лиза Пауэлл

Звезда популярного вечернего шоу Конан О'Брайен на съемках одного з выпусков увидел в зале красотку Лизу Пауэлл. По его словам, это была любовь с первого взгляда. Мужчина понял, что не может ее потерять, поэтому пошел в наступление. И ему таки повезло... через два года они поженились. В браке у них родилось двое детей.





Источник: unian.net

