Маша Ефросинина сделала признание о своей депрессии

Украинская ведущая Маша Ефросинина обычно радует зрителей своей ослепительной улыбкой. Однако и ее случай не исключение, когда за фасадом лучезарности прячутся тяжелые жизненные периоды.





В интервью на YouTube-канале Fedoriv Vlog Маша Ефросинина рассказала, что вначале карьеры на телевидении она боялась своей узнаваемости. Впервые она столкнулась с этим когда начала вести утреннее шоу "Подъем" вместе с Юрием Горбуновым.





Я села после очередного шоу в маршрутку, передала за проезд, и поняла, что все люди повернулись на меня, включая водителя, который остановил маршрутку. Все сказали: "Это Вы?". И начали протягивать мне бумажки, гривны, деньги, кто-то на руке попросил расписаться. Я ужасно испугалась и вылетела. Я не была к этому готова, я понимала, что я себе не принадлежу в какой-то степени,

— рассказала Маша Ефросинина.





Однако после того, как телезвезда ушла с Нового канала, в ее карьере началось серьезное затишье. В 2005 году Маша Ефйросинина стала ведущей "Евровидения" и надеялась, что предложения о работе начнут поступать в больших количествах. Но, получилось все не так как планировала ведущая и какое-то время ей пришлось сидеть без работы.





Я тихо плакала, тогда рядом был только Тимур и маленькая Наночка годовалая. Я помню тот год в полумраке, черном цвете. Слава в 18-20 лет - это серьезное испытание для человеческой психики. Это произошло и со мной. Если у меня была депрессия в моей жизни, то она была тогда,

— призналась Маша.







