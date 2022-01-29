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28 января 22, 23:12
Маша Ефросинина сделала признание о своей депрессии
Маша Ефросинина
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Ведущая вспомнила о сложном эмоциональном периоде, когда она не могла найти работу
Украинская ведущая Маша Ефросинина обычно радует зрителей своей ослепительной улыбкой. Однако и ее случай не исключение, когда за фасадом лучезарности прячутся тяжелые жизненные периоды.

В интервью на YouTube-канале Fedoriv Vlog Маша Ефросинина рассказала, что вначале карьеры на телевидении она боялась своей узнаваемости. Впервые она столкнулась с этим когда начала вести утреннее шоу "Подъем" вместе с Юрием Горбуновым.

Я села после очередного шоу в маршрутку, передала за проезд, и поняла, что все люди повернулись на меня, включая водителя, который остановил маршрутку. Все сказали: "Это Вы?". И начали протягивать мне бумажки, гривны, деньги, кто-то на руке попросил расписаться. Я ужасно испугалась и вылетела. Я не была к этому готова, я понимала, что я себе не принадлежу в какой-то степени,
— рассказала Маша Ефросинина.

Однако после того, как телезвезда ушла с Нового канала, в ее карьере началось серьезное затишье. В 2005 году Маша Ефйросинина стала ведущей "Евровидения" и надеялась, что предложения о работе начнут поступать в больших количествах. Но, получилось все не так как планировала ведущая и какое-то время ей пришлось сидеть без работы.

Я тихо плакала, тогда рядом был только Тимур и маленькая Наночка годовалая. Я помню тот год в полумраке, черном цвете. Слава в 18-20 лет - это серьезное испытание для человеческой психики. Это произошло и со мной. Если у меня была депрессия в моей жизни, то она была тогда,
— призналась Маша.


Источник: glamurchik.tochka.net/
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