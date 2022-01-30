Анна Тринчер в соблазнительном белье засветила новую грудь

20-летняя артистка все никак не может нарадоваться новыми формами после операции. На этот раз звезда похвасталась бюстом в пикантном наряде





Почти три недели назад Анна Тринчер осуществила свою заветную мечту – увеличила грудь. В Сети она подробно показала весь процесс изменения внешности и поделилась эксклюзивными кадрами из операционной.





И хотя артистка еще не полностью восстановилась после операции и не может во всей красе похвастаться перевоплощением, однако ради фанов в Instastories она все же продемонстрировала грудь.

Похоже, что Анна действительно очень счастлива. Она уже накупила себе много нового белья, которое охотно примерила и показала поклонникам.

















Несмотря на то что хирург рекомендовал девушке некоторое время не снимать бандаж, Тринчер не сдержалась и надела комплект, показав, как выглядит после операции.





Также Анна Тринчер похвасталась грудью и перед своим женихом, блогером Александром Волошиным. Вероятно, он в восторге от таких трансформаций. Кстати говоря, Саша сделал любимой сюрприз прямо на больничной койке после операции за три тысячи долларов.









Скриншот Instastories/annatrincher_official





А вот некоторые фолловеры раскритиковали Анну, мол, она сделала слишком маленькую грудь и напрасно ложилась под нож хирурга. Однако девушка отметила, что смысл не в том, чтобы делать бюст, как у порнозвезд.









Скриншот Instastories/annatrincher_official





А в том, чтобы сделать красивую и аккуратную грудь. Какой смысл гоняться за большими размерами? – написала блогерша.





Ранее Александр Волошин тоже кое-что изменил во внешности – блогер увеличил губы. Узнайте, как отреагировала на это его возлюбленная.



