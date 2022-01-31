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31 января 22, 10:17
Мисс США 2019 обнаружили мертвой в Нью-Йорке
Мисс США 2019
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По информации правоохранителей, Челси Крист совершила самоубийство. Мотивы ее решения неизвестны.

Модель Челси Крист, завоевавшая титул Мисс США в 2019 году, спрыгнула с высотки в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание The New York Post со ссылкой на источники в полиции.

Тело 30-летней Крист нашли утром в воскресенье, 30 января, рядом с 60-этажным небоскребом, где находились ее апартаменты.

Отмечается, что последний раз Челси видели на 29-м этаже, а позже была найдена записка в которой говорится, что победительница конкурса красоты хочет оставить все имущество своей матери. Мотив своих действий она не указала.

"Мы опустошены и глубоко опечалены, сообщая вам о кончине нашей любимой Челси. Она излучала яркий свет, который наделял других людей по всему миру ее красотой и силой", – отметила семья погибшей.

Перед смертью модель опубликовала в Instagram пост со словами: "Пусть этот день принесет вам покой".

Крист победила в конкурсе Мисс Северная Каролина а затем получила корону Мисс США 2019. Она получила юридическое образование и работала репортером ExtraTV.
Korrespondent
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